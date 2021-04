Tom Cruise: "MI hanno detto di smettere di sorridere così tanto durante i miei stunt" (Di lunedì 12 aprile 2021) La felicità di Tom Cruise quando interpreta le sue acrobazie senza l'aiuto di stuntmen lo porta a sorridere un po' troppo in scena, come ha ammesso lui stesso. Tom Cruise ha confessato di essere stato redarguito da vari registi per il suo vizio di sorridere troppo durante i suoi stunt. L'attore, che è solito cimentarsi in acrobazie e sequenze pericolose senza utilizzare controfigure, avrebbe un vizio che mette in allarme i registi, quello di sorridere troppo nei momenti ad alta tensione. Gli spettatori sanno che Tom Cruise è in grado di cimentarsi in sorprendenti acrobazie che sfidano la morte. Ed è anche molto felice di farlo. L'attore ha scalato il Burj Khalifa, grattacielo di Dubai di oltre 800 metri, senza colpo ferire, ha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) La felicità di Tomquando interpreta le sue acrobazie senza l'aiuto dimen lo porta aun po' troppo in scena, come ha ammesso lui stesso. Tomha confessato di essere stato redarguito da vari registi per il suo vizio ditroppoi suoi. L'attore, che è solito cimentarsi in acrobazie e sequenze pericolose senza utilizzare controfigure, avrebbe un vizio che mette in allarme i registi, quello ditroppo nei momenti ad alta tensione. Gli spettatori sanno che Tomè in grado di cimentarsi in sorprendenti acrobazie che sfidano la morte. Ed è anche molto felice di farlo. L'attore ha scalato il Burj Khalifa, grattacielo di Dubai di oltre 800 metri, senza colpo ferire, ha ...

Tom Cruise vende il ranch dove abitò con Katie Holmes la Repubblica Tom Cruise: "MI hanno detto di smettere di sorridere così tanto durante i miei stunt" La felicità di Tom Cruise quando interpreta le sue acrobazie senza l'aiuto di stuntmen lo porta a sorridere un po' troppo in scena, come ha ammesso lui stesso. Tom Cruise ha confessato di essere stato ...

