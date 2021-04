Todi | bufera sul festival del libro | A organizzarlo è la casa editrice di CasaPound

(Di lunedì 12 aprile 2021) La denuncia di un gruppo di associazioni sulla contiguità tra la kermesse e i neofascisti: "Relatori sovranisti e stessi contatti della libreria Altaforte". Protestano pure Pd, Anpi, Cgil e Sinistra italiana: "Via il patrocinio di Comune e Regione"

la Repubblica

... lo stesso della libreria salutata da braccia tese e cori squadristi della casa editrice Altaforte di Cernusco sul Naviglio, 500 chilometri più a nord di, in testa alla quale c'è Francesco ...... lo stesso della libreria salutata da braccia tese e cori squadristi della casa editrice Altaforte di Cernusco sul Naviglio, 500 chilometri più a nord di, in testa alla quale c'è Francesco ...Si chiama "Todi Città del Libro". È previsto per il 17, 18, 19 e 20 giugno. Ha obiettivi ambiziosi: "Conquistare un posto di primo piano fra i principali appuntamenti nazionali". Ha il patrocinio del ...