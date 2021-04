Tim Cook parla di privacy e App Tracking Transparency in una nuova intervistaHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) In vista del lancio imminente di iOS, iPadOS e tvOS 14.5, Tim Cook ha rilasciato un’intervista in cui ha confermato che Apple “non è contraria alla pubblicità digitale” ma crede semplicemente che gli utenti dovrebbero avere un maggiore controllo ed una maggiore trasparenza in merito al tracciamento da parte dell’app per fini pubblicitari. A partire da queste nuove release delle sue piattaforme operative, Apple attiverà la funzione App Tracking Transparency che richiederà alle app di ricevere il permesso da parte dell’utente per monitorare la loro attività. Questi controlli disattivano il monitoraggio per impostazione predefinita. Quando verrà avviata un’app per la prima volta verrà mostrata una finestra di dialogo che invita l’utente alla scelta: “Consenti monitoraggio” o “Chiedi alle app di non tenere traccia”. Non siamo contrari ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) In vista del lancio imminente di iOS, iPadOS e tvOS 14.5, Timha rilasciato un’intervista in cui ha confermato che Apple “non è contraria alla pubblicità digitale” ma crede semplicemente che gli utenti dovrebbero avere un maggiore controllo ed una maggiore trasparenza in merito al tracciamento da parte dell’app per fini pubblicitari. A partire da queste nuove release delle sue piattaforme operative, Apple attiverà la funzione Appche richiederà alle app di ricevere il permesso da parte dell’utente per monitorare la loro attività. Questi controlli disattivano il monitoraggio per impostazione predefinita. Quando verrà avviata un’app per la prima volta verrà mostrata una finestra di dialogo che invita l’utente alla scelta: “Consenti monitoraggio” o “Chiedi alle app di non tenere traccia”. Non siamo contrari ...

