Thiago Silva rivela | «Potevo morire a 21 anni per tubercolosi»

(Di lunedì 12 aprile 2021)un retroscena riguardante la sua gioventù: sarebbe potutodia soli 21aveva solo 21quando, da giovane promessa della Dinamo Mosca, scoprì di essersi ammalato di. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, era il 2005 e laera in uno stato così avanzato che i medici presero persino in considerazione la possibilità di rimuovere una parte dei suoi polmoni per assicurarne la sopravvivenza. Ma sua madre, Angela, e sua moglie, Isabelle, convinsero il difensore a rifiutare, dato che un operazione del genere sarebbe significato dire addio anticipatamente alla sua carriera da calciatore....

LONDRA (INGHILTERRA) - Thiago Silva avevo solo 21 anni quando, da giovane promessa della Dinamo Mosca, scoprì di essersi ammalato di tubercolosi. Era il 2005 e la carriera del difensore brasiliano stava per decollare ma un "...
Il difensore brasiliani scoprì di essersi ammalato quando era alla Dinamo Mosca. I medici proposero di rimuovere una parte dei polmoni, ma sua moglie gli salvò la carriera ...