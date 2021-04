The Mandalorian: ecco la nuova figure dei Death Watch! (Di lunedì 12 aprile 2021) Un membro del gruppo Death Watch è stato ritratto nella nuova figure a tema The Mandalorian di Gentle Giant. Vediamola insieme Gentle Giant ha annunciato che il terribile gruppo dei Death Watch sta per venire immortalato in una nuova figure a tema The Mandalorian. Si tratta di un busto di circa 17,5 cm di altezza, perfetto per la collezione di qualsiasi fan. I Death Watch hanno fatto il loro più grande debutto in Star Wars: The Clone Wars, scatenando la faida per il legittimo controllo su Mandalore. Il gruppo è poi tornato nella storia di Star Wars nella serie rivelazione The Mandalorian in quanto si tratta del gruppo che ha salvato il giovane Din Djarin. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 aprile 2021) Un membro del gruppoWatch è stato ritratto nellaa tema Thedi Gentle Giant. Vediamola insieme Gentle Giant ha annunciato che il terribile gruppo deiWatch sta per venire immortalato in unaa tema The. Si tratta di un busto di circa 17,5 cm di altezza, perfetto per la collezione di qualsiasi fan. IWatch hanno fatto il loro più grande debutto in Star Wars: The Clone Wars, scatenando la faida per il legittimo controllo su Mandalore. Il gruppo è poi tornato nella storia di Star Wars nella serie rivelazione Thein quanto si tratta del gruppo che ha salvato il giovane Din Djarin. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di ...

