The Jackal rispondono alle domande dei fan (VIDEO)

I ragazzi dei The Jackal hanno deciso di rispondere alle domande più pressanti dei loro fan in questo divertente VIDEO. Ci sono domande nella vita che non hanno risposta. Per altre, invece, sono i The Jackal ad averne. Soprattutto quando si tratta di domande su di loro. Ecco perché i ragazzi hanno deciso di rispondere alle dei fan con un esilarante VIDEO. Così tra un "Come è nata l'amicizia con il Maestro Vessicchio" e un "Aver creato The Jackal vi fa scopare di più", tra un "Avete mai notato che Simone è identico allo Zar Nicola II" e un "Ci sono mai state storie d'amore sul set" si inseriscono anche grandi domande esistenziali del tipo: "Che c...o fate dalla mattina …"

