The Italian Sea Group inaugura l’Academy per la formazione (Di lunedì 12 aprile 2021) The Italian Sea Group prosegue nell’implementazione del piano di iniziative di formazione e inaugura l'”Academy”, in collaborazione con l’Università di Genova e la Fondazione Promostudi, dedicata alla realizzazione di percorsi di eccellenza per i dipendenti dell’azienda e per studenti laureandi dei corsi di laurea in Ingegneria Nautica e in Ingegneria Meccanica a indirizzo Meccatronico e del corso di laurea magistrale in Yacht Design. l’Academy nel cantiere The Italian Sea Group Per ospitare l’Academy all’interno del cantiere è stata realizzata una struttura polivalente di circa 300 mq, con oltre 150 posti che, in questa fase iniziale, verrà utilizzata per un terzo della capienza per lezioni in presenza, sempre in funzione dell’evoluzione dei prossimi ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 12 aprile 2021) TheSeaprosegue nell’implementazione del piano di iniziative dil'”Academy”, in collaborazione con l’Università di Genova e la Fondazione Promostudi, dedicata alla realizzazione di percorsi di eccellenza per i dipendenti dell’azienda e per studenti laureandi dei corsi di laurea in Ingegneria Nautica e in Ingegneria Meccanica a indirizzo Meccatronico e del corso di laurea magistrale in Yacht Design.nel cantiere TheSeaPer ospitareall’interno del cantiere è stata realizzata una struttura polivalente di circa 300 mq, con oltre 150 posti che, in questa fase iniziale, verrà utilizzata per un terzo della capienza per lezioni in presenza, sempre in funzione dell’evoluzione dei prossimi ...

Advertising

HANetf_Italy : Il Mercato Italiano della #cannabisterapeutica ha visto un aumento del 30% nel 2020 a causa del maggior numero di g… - claudiacris29 : RT @MyItalianCircle: Our next video will be #Italian Listening Practice 10 Una conversazione a tre sulla Pasqua appena passata; un disast… - PressMareItalia : #TheItalianSeaGroup prosegue nell’implementazione del piano di iniziative di formazione e #inaugura l’ “#Academy” - mir_2g7 : It's the 'Thought most also now speak italian' to me. Chi glielo dice che perfino ogni città ha un dialetto diverso… - MyItalianCircle : Our next video will be #Italian Listening Practice 10 Una conversazione a tre sulla Pasqua appena passata; un dis… -

Ultime Notizie dalla rete : The Italian Uffizi show on women's role in ancient Rome goes online It is possible to zoom on details of the artwork and see the explanations and additional information in Italian and English. Moreover, thanks to a new functionality, it will be possible to directly ...

Isola dei famosi 2021, 12 aprile: nuovi concorrenti? Ultimissime Isola dei famosi 2021: stasera lunedì 12 aprile 2021 una nuova puntata con tante novità. Torna l'appuntamento con l' Isola dei Famosi su Canale5 a partire dalle ore 21,20. L'Isola condotta da Ilary ...

The Italian Sea Group inaugura l' Academy. Lezioni al via dal 3 maggio | www.pressmare.it/ pressmare.it Protesters scuffle again with Italian police over COVID-19 curbs Protesters scuffled with police for a second week running on Monday as frustrated restaurant and small business owners demonstrated against continued coronavirus restrictions that are pounding the ...

Wattpad «sbarca» nelle librerie italiane Già diffusa tra i lettori italiani - la community italiana infatti di Wattpad conta 1 milione e 400 mila utenti, e globalmente, sulla piattaforma esistono 14 milioni di storie scritte in italiano - ...

It is possible to zoom on details ofartwork and seeexplanations and additional information inand English. Moreover, thanks to a new functionality, it will be possible to directly ...Isola dei famosi 2021: stasera lunedì 12 aprile 2021 una nuova puntata con tante novità. Torna l'appuntamento con l' Isola dei Famosi su Canale5 a partire dalle ore 21,20. L'Isola condotta da Ilary ...Protesters scuffled with police for a second week running on Monday as frustrated restaurant and small business owners demonstrated against continued coronavirus restrictions that are pounding the ...Già diffusa tra i lettori italiani - la community italiana infatti di Wattpad conta 1 milione e 400 mila utenti, e globalmente, sulla piattaforma esistono 14 milioni di storie scritte in italiano - ...