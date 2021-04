The Falcon and the Winter Soldier: il teaser degli ultimi episodi (Di lunedì 12 aprile 2021) Marvel ha condiviso online un nuovo teaser degli ultimi due episodi di The Falcon and the Winter Soldier, in arrivo su Disney+ ogni venerdì. The Falcon and the Winter Soldier si concluderà con i prossimi due episodi e un nuovo teaser mostra qualche anticipazione riguardante l'epilogo della storia con protagonisti i personaggi Anthony Mackie e Sebastian Stan. Nel video si assiste a un breve riepilogo di quanto accaduto nelle puntate precedenti, per poi svelare che Sam e Bucky sono pronti ad affrontare John Walker. Nelle puntate precedenti di The Falcon and the Winter Soldier si è assistito agli eventi successivi a quanto accaduto in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) Marvel ha condiviso online un nuovoduedi Theand the, in arrivo su Disney+ ogni venerdì. Theand thesi concluderà con i prossimi duee un nuovomostra qualche anticipazione riguardante l'epilogo della storia con protagonisti i personaggi Anthony Mackie e Sebastian Stan. Nel video si assiste a un breve riepilogo di quanto accaduto nelle puntate precedenti, per poi svelare che Sam e Bucky sono pronti ad affrontare John Walker. Nelle puntate precedenti di Theand thesi è assistito agli eventi successivi a quanto accaduto in ...

