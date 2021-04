THE CHRISTMAS SHOW al cinema da Natale 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Arriverà sugli schermi a Dicembre, per Natale, THE CHRISTMAS SHOW, una commedia scritta e diretta da Alberto Ferrari (Un figlio di nome Erasmus, La terza Stella) e prodotta da Pier Paolo Piastra con Viva Productions (tra gli altri, Bene ma non benissimo, Un nemico che ti vuole bene) e la collaborazione di Monica Pedrazzini. Chi compone il cast di The CHRISTMAS SHOW? Ad animare questa divertente storia natalizia, in bilico tra il reality e la magia del quotidiano, un cast del calibro di Raoul Bova, Serena Autieri, Ornella Muti, e ancora, Tullio Solenghi, Francesco Pannofino. Insieme a loro i giovani e talentuosi Alice Andrea Ferrari e Giulio Nunziante Cesaro. Il film The CHRISTMAS SHOW è un film che mixa sapientemente tutte le sfaccettature della vita ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Arriverà sugli schermi a Dicembre, per, THE, una commedia scritta e diretta da Alberto Ferrari (Un figlio di nome Erasmus, La terza Stella) e prodotta da Pier Paolo Piastra con Viva Productions (tra gli altri, Bene ma non benissimo, Un nemico che ti vuole bene) e la collaborazione di Monica Pedrazzini. Chi compone il cast di The? Ad animare questa divertente storia natalizia, in bilico tra il reality e la magia del quotidiano, un cast del calibro di Raoul Bova, Serena Autieri, Ornella Muti, e ancora, Tullio Solenghi, Francesco Pannofino. Insieme a loro i giovani e talentuosi Alice Andrea Ferrari e Giulio Nunziante Cesaro. Il film Theè un film che mixa sapientemente tutte le sfaccettature della vita ...

