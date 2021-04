“Test salivari fai da te a tutti gli studenti Così proviamo ad anticipare il virus” L’esperimento della scuola di Bollate per restare in presenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) “L’unico modo per tenere le scuole aperte è prevenire e andare a cercare il, questopotrebbe cambiare la prospettiva del nostro lavoro”. Stefania Giacalone è la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Brianza di. In questo comune dell’hinterland milanese, uno dei primi a finire in zona rossa a febbraio proprio a causa dei focolai da variante inglese, da lunedì 12 aprile partirà il piano di sorveglianza attiva promosso dal sindaco Francesco Vassallo e dall’Università degli Studi di Milano. Oltre duemila kit con un tampone molecolare-salivare. Basta tenere il dispositivo in bocca per sessanta secondi “come un lecca lecca” e poi riporlo nella provetta che verrà analizzata nell’arco di 24/36 ore dal laboratorio di microbiologia dell’Università degli Studi di Milano. Unche in Italia non è ...