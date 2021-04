Terremoto, trema il centro Italia: notte di scosse, l’ultima all’alba (Di lunedì 12 aprile 2021) notte di paura nel centro Italia. La terra trema dalle 23 di ieri sera, 11 aprile. all’alba del 12, panico in Umbria. trema la terra nel centro Italia. Una notte di paura soprattutto nelle Marche e in Umbria dove si sono registrate le scosse più alte. all’alba di oggi, lunedì 12 aprile, a Perugia la gente è scesa in strada per una scossa di magnitudo 3.0. Ma andiamo con ordine. Dopo gli sciami sismici delle ultime settimane nel mare Adriatico, ieri sera la prima scossa forte, a Macerata. I dati Ingv Un Terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 3 km NE Fiordimonte (MC), il 11-04-2021 21:13:47 (UTC) 11-04-2021 23:13:47 (UTC +02:00) ora ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 aprile 2021)di paura nel. La terradalle 23 di ieri sera, 11 aprile.del 12, panico in Umbria.la terra nel. Unadi paura soprattutto nelle Marche e in Umbria dove si sono registrate lepiù alte.di oggi, lunedì 12 aprile, a Perugia la gente è scesa in strada per una scossa di magnitudo 3.0. Ma andiamo con ordine. Dopo gli sciami sismici delle ultime settimane nel mare Adriatico, ieri sera la prima scossa forte, a Macerata. I dati Ingv Undi magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 3 km NE Fiordimonte (MC), il 11-04-2021 21:13:47 (UTC) 11-04-2021 23:13:47 (UTC +02:00) ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto trema Lieve scossa di terremoto nella notte: la terra trema anche in Maremma Il terremoto è quindi avvenuto in provincia di Pisa, ma è stato avvertito anche nella zona nord della provincia di Grosseto e delle Colline Metallifere. Non si segnalano danni a cose o persone.

La terra trema ancora in Campania, sisma in Irpinia: serie di scosse nelle ultime ore Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.8 è stata registrata alle 22,30 di sabato in provincia di Avellino . L'epicentro nella zona a 3 chilometri ad est di Zungoli . Il terremoto è stato registrato dalla Sala Sismica dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa non ha provocato danni a cose o persone. Nei giorni scorsi altre scosse di minore ...

Lieve scossa di terremoto nella notte: la terra trema anche in Maremma - IlGiunco.net IlGiunco.net Terremoto Macerata oggi, scossa di magnitudo 3.1 a Fiordimonte Macerata, 12 aprile 2021 - Paura nella notte per la scossa di terremoto di magnitudo 3,1 registrata dall'Ingv alle 23.13 di ieri con epicentro a 3 km a nord est di Fiordimonte, un Comune ora confluito ...

Scossa di terremoto nella notte, la terra trema nel pisano Lieve scossa di terremoto questa notte (11 aprile) alle 2,55 nel pisano. Il movimento tellurico, di magnitudo 2.7, è stato registrato ad una profondità di 10 chilometri, con epicentro a due chilometri ...

