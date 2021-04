Terremoto a Norcia | scossa di magnitudo 3

(Di lunedì 12 aprile 2021) Unadidi3 è stata registrata questa mattina intorno alle 5:15 in provincia di Perugia, vicino a, zona colpita il 30 ottobre 2016 da un devastante sisma di6.5. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ildi stamani ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 4 km da Preci e a 12 da. Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia #terremoto

Trema la zona colpita il 30 ottobre 2016 da un devastante sisma, epicentro tra Norcia e Preci Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata questa mattina intorno alle 5:15 in provincia di Perugia, vicino a Norcia, zona colpita il 30 ottobre 2016 da un devastante sisma. Torna a farsi sentire il terremoto in Valnerina. Una scossa di magnitudo 3.0, con epicentro a 4 km da Preci e a 12 da Norcia, è stata infatti avvertita intorno alle 05.15.