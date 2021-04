Tennis | Ranking WTA 12 aprile | Ashleigh Barty sempre al comando | Giorgi miglior italiana

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’australianasi conferma la numero uno del mondo e rafforza la propria posizione nelWTA, salendo a quota 9285 punti. Alle sue spalle troviamo la giapponese Naomi Osaka (7985) e la rumena Simona Halep (6965), con al quarto posto l’americana Sofia Kenin (5915) e quinta l’ucraina Elina Svitolina. (5750)al sesto posto la canadese Bianca Andreescu (5265), che precede la bielorussa Aryna Sabalenka (5085), Serena Williams (4850), la ceca Karolina Pliskova (4660) e la ceca Petra Kvitova (4530), che ritorna tra le prime dieci del mondo. Situazione difficile per l’Italia, che può contare solo duete tra le prime cento del. Lae è Camila(81esima con 990 punti) ed in Top-100 c’è anche Martina Trevisan ...

... oggi, il "Sardegna Open", torneo Atp 250, con 408.800 euro di montepremi, disputato quest'anno sulla terra rossa delClub Cagliari. Il 25enne torinese, numero 34 delAtp e terzo ...28 delAtp. Dopo i dieci azzurri nei primi 100, ecco un altro dato statistico storico: quattro nei primi trenta: Berrettini n. 10, Fognini 18, Sinner 22 e Sonego nuovo entrato. Non accadeva ...E’ una settimana storica per il tennis italiano. Con la vittoria nel torneo ATP di ... Per la prima volta dal 1977 l’Italia ha quattro giocatori nella Top-30 del ranking mondiale, visto che oltre a ...Lorenzo Sonego. 67. RACE to TURIN. 7 Sinner ????. 14 Berrettini ????. 16 Sonego ????. 19 Fognini ????. 22 Musetti ???? Cinque italiani tra i migliori 22 nel 2021. ITALIANI IN TOP-100 RANKING ATP (lune ...