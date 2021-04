Tennis: Nick Kyrgios si ferma fino alla stagione su erba (Di lunedì 12 aprile 2021) La stagione di Nick Kyrgios, finora sostanzialmente composta soltanto dai tornei nella sua Australia, ripartirà dall’erba. A riportare la notizia il giornalista portoghese José Morgado, che specifica che l’australiano si è cancellato da tutti i tornei fino al Roland Garros compreso. Da quando il lockdown è finito, la parabola agonistica di Kyrgios si è sostanzialmente fermata, limitandosi nei fatti a due eventi: Melbourne 2 (sconfitto dal croato Borna Coric ai quarti) e agli Australian Open (dove era avanti di due set contro Dominic Thiem, al terzo turno, prima della rimonta dell’austriaco). A causa di questa sua scelta, è già sceso al numero 57 del mondo, e a questo punto avrà giocato appena cinque tornei in un anno e mezzo, compreso anche il 2020. ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladira sostanzialmente composta soltanto dai tornei nella sua Australia, ripartirà dall’. A riportare la notizia il giornalista portoghese José Morgado, che specifica che l’australiano si è cancellato da tutti i torneial Roland Garros compreso. Da quando il lockdown è finito, la parabola agonistica disi è sostanzialmenteta, limitandosi nei fatti a due eventi: Melbourne 2 (sconfitto dal croato Borna Coric ai quarti) e agli Australian Open (dove era avanti di due set contro Dominic Thiem, al terzo turno, prima della rimonta dell’austriaco). A causa di questa sua scelta, è già sceso al numero 57 del mondo, e a questo punto avrà giocato appena cinque tornei in un anno e mezzo, compreso anche il 2020. ...

Advertising

OA_Sport : Tennis: Nick Kyrgios continua a rimanere assente dal circuito. Arriva la rinuncia a tutti i tornei sul rosso - screetsie : @lorenzofares Seguo il tennis dal 1982, da grande tifoso di Ivan Lendl prima e di Nadal adesso, ma non ho mai prete… - rb0638 : @vitobarile @effe7effe Credo che la storia che a Nick non piaccia giocare a tennis sia non vera, piuttosto lui non… - TennisWorldit : Nick Kyrgios ricorda una bellissima partita contro Roger Federer - FabioFZ3 : @RobertoTerenzi1 @04Carmen20 @yoygiada Nel Tennis ci sono esempi di veri talenti naturali, come Nick Kyrgios, lui s… -