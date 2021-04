Tassa rifiuti mai così alta | a Latina nel 2019 ha toccato quota 362 euro per nucleo familiare

(Di lunedì 12 aprile 2021) In appena 5 anni lasuiin Italia ha subìto un aumento medio dell'1,6% ma al'incremento è stato decisamente superiore arrivando a toccare un più 13,4% . E' quanto emerge dallo ...

In appena 5 anni lasuiin Italia ha subìto un aumento medio dell'1,6% ma a Latina l'incremento è stato decisamente superiore arrivando a toccare un più 13,4% . E' quanto emerge dallo studio effettuato dal ......entro 30 giorni inviare una pec per dimostrare l'avvenuto pagamento" Un cittadino di Reggio Calabria ha segnalato alla nostra redazione una svista da parte del Comune riguardante lasui...Frenate le attività di riscossione a causa della pandemia: mancano all’appello oltre 200 mila euro. Un dato che non era mai stato così basso ...Nel 2020 le entrate sono calate di 4,6 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, e probabilmente molti comuni ricorreranno a tagli nei servizi e aumento delle tasse ...