Taranto teatro, otto compagnie in lizza: da ieri il voto online In palio il premio come miglior spettacolo social (Di martedì 13 aprile 2021) Di seguito il comunicato: otto compagnie di teatro amatoriale sono arrivate in finale al festival “Taranto teatro”, iniziativa voluta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Taranto e organizzata in collaborazione con FITA Puglia (Federazione Italiana teatro Amatoriale) e con il patrocinio del teatro Pubblico Pugliese. A partire da ieri alle 19, sulla pagina facebook del teatro comunale Fusco, è pubblicato il primo video tra quelli selezionati dalla giuria. Il popolo dei social, chiamato ad esprimere la propria preferenza e ad assegnare il premio “miglior spettacolo social” è invitato a votare e potrà farlo entro le 19 di oggi ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 aprile 2021) Di seguito il comunicato:diamatoriale sono arrivate in finale al festival “”, iniziativa voluta dall’assessorato alla Cultura del Comune die organizzata in collaborazione con FITA Puglia (Federazione ItalianaAmatoriale) e con il patrocinio delPubblico Pugliese. A partire daalle 19, sulla pagina facebook delcomunale Fusco, è pubblicato il primo video tra quelli selezionati dalla giuria. Il popolo dei, chiamato ad esprimere la propria preferenza e ad assegnare il” è invitato a votare e potrà farlo entro le 19 di oggi ...

