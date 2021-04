Taranto: da oggi l’hub vaccinale allestito dall’Aeronautica militare per la popolazione Si parte con cinquecento somministrazioni al giorno (Di lunedì 12 aprile 2021) È operativo da oggi a Taranto l’hub per la somministrazione dei vaccini allestito dall’Aeronautica militare. Inaugurazione con l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, I vertici Asl e sopratutto i cittadini sottoposti al vaccino secondo la chiamata da parte dell’azienda sanitaria locale. La tenda per i vaccini si trova nella base militare della scuola allievi sottufficiali ed è un’importante risorsa per la campagna vaccinale nel territorio Ionico. Si parte con cinquecento somministrazioni al giorno, la prossima e di arrivare a mille. L'articolo Taranto: da oggi l’hub vaccinale ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 12 aprile 2021) È operativo daper la somministrazione dei vaccini. Inaugurazione con l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, I vertici Asl e sopratutto i cittadini sottoposti al vaccino secondo la chiamata dadell’azienda sanitaria locale. La tenda per i vaccini si trova nella basedella scuola allievi sottufficiali ed è un’importante risorsa per la campagnanel territorio Ionico. Siconal, la prossima e di arrivare a mille. L'articolo: da...

