Tapiro d’oro a Francesco Totti. Cassano “offeso” per il ritratto nella serie “Speravo de morì prima” (Di lunedì 12 aprile 2021) Tapiro d’oro per Francesco Totti, il settimo della sua carriera. Il Tapiro arriva in seguito alle critiche di Antonio Cassano alla serie tv cult “Speravo de morì prima”. Cassano sembra non aver gradito il ritratto che ne è uscito. “L’attore non mi assomiglia e io non sono invadente come viene fatto credere nella serie”, ha dichiarato. Ma Totti ha replicato: “Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene“. L’ex capitano della Roma nega poi che, come invece dichiarato da Cassano, spesso andavano direttamente a Trigoria dopo le notti brave. “Alcune ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 aprile 2021)per, il settimo della sua carriera. Ilarriva in seguito alle critiche di Antonioallatv cult “de”.sembra non aver gradito ilche ne è uscito. “L’attore non mi assomiglia e io non sono invadente come viene fatto credere”, ha dichiarato. Maha replicato: “Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene“. L’ex capitano della Roma nega poi che, come invece dichiarato da, spesso andavano direttamente a Trigoria dopo le notti brave. “Alcune ...

