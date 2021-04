Tanta Atalanta, avanti con il Duvàn Duvàn, e per la volata Champions riecco Ilicic (Di lunedì 12 aprile 2021) Vittoria sofferta. Sì va beh, ma quarto posto riconquistato alla grande, con l’attacco più forte della Serie A (71 reti contro le 69 dell’Inter), ottava vittoria nelle ultime nove partite, in piena corsa per la Champions League, a un punto dalla Juve terza e due dal Milan secondo. E allora: d’accordo, si può migliorare, ci mancherebbe, ma non siamo un po’ incontentabili? L’Atalanta vince a Firenze, per la seconda volta consecutiva su un campo che fino all’anno scorso era rimasto tabù per 27 anni. E già questo è un punto di partenza significativo. Perché d’accordo che la Dea vola e ha il doppio dei punti dei viola, però non c’è mai nulla di scontato e di dovuto, tantomeno in una giornata che sembrava segnata a sfavore dei bergamaschi, con tutte le altre squadre, dall’Inter alla Roma, già vittoriose e quindi sedute comodamente sul divano a gufare ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Vittoria sofferta. Sì va beh, ma quarto posto riconquistato alla grande, con l’attacco più forte della Serie A (71 reti contro le 69 dell’Inter), ottava vittoria nelle ultime nove partite, in piena corsa per laLeague, a un punto dalla Juve terza e due dal Milan secondo. E allora: d’accordo, si può migliorare, ci mancherebbe, ma non siamo un po’ incontentabili? L’vince a Firenze, per la seconda volta consecutiva su un campo che fino all’anno scorso era rimasto tabù per 27 anni. E già questo è un punto di partenza significativo. Perché d’accordo che la Dea vola e ha il doppio dei punti dei viola, però non c’è mai nulla di scontato e di dovuto, tantomeno in una giornata che sembrava segnata a sfavore dei bergamaschi, con tutte le altre squadre, dall’Inter alla Roma, già vittoriose e quindi sedute comodamente sul divano a gufare ...

