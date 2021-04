Taekwondo | tre bronzi per l’Italia dagli Europei di Sofia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ilazzurro si avvicina con importanti risultati alle Olimpiadi di Tokyo e torna con un tris di medi. Simone Crescenzi nella categoria -63 kg, Simone Alessio nella categoria -80 kg e Roberto Botta nella categoria -87 kg hanno conquistato la mea di bronzo facendo ben sperare per il movimento guidato dal presidente Angelo Cito in vista della kermesse olimpica in terra nipponica. gm/mrv/red su Il Corriere della Città.

