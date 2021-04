Succube dei produttori e dei contratti, così la Ue sta perdendo la «guerra geopolitica» dei vaccini (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha detto che quella sui vaccini è «una guerra geopolitica» su cui «si gioca il concetto di sovranità», una considerazione schietta e sincera, inusuale per la grammatica della politica italiana. Tuttavia, Giorgetti ha risparmiato la considerazione finale: l’Unione europea questa guerra si avvia a perderla, per la semplice ragione che – come detto in un’altra occasione dal ministro della Salute, Roberto Speranza – sui vaccini l’Ue paga la mancanza di una produzione propria. Riflessioni che contrastano con il racconto di un’Europa potenza mondiale dell’export di vaccini, un dato vero sulla carta, ma che non si traduce automaticamente in potenza se non possiedi realmente quel che produci. In Europa si è persa ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha detto che quella suiè «una» su cui «si gioca il concetto di sovranità», una considerazione schietta e sincera, inusuale per la grammatica della politica italiana. Tuttavia, Giorgetti ha risparmiato la considerazione finale: l’Unione europea questasi avvia a perderla, per la semplice ragione che – come detto in un’altra occasione dal ministro della Salute, Roberto Speranza – suil’Ue paga la mancanza di una produzione propria. Riflessioni che contrastano con il racconto di un’Europa potenza mondiale dell’export di, un dato vero sulla carta, ma che non si traduce automaticamente in potenza se non possiedi realmente quel che produci. In Europa si è persa ...

Advertising

mtrigilia : @QSpennata @RaiNews Purtroppo in Italia non è così, i singoli ministri difendono gli interessi delle corporazioni c… - rosarioT1970 : RT @laura_ceruti: Caro @pdnetwork e sinistra tutta, il vostro idolo Conte era assolutamente concorde con Salvini, non un succube di Salvini… - Angelo79787229 : @LaStampa @MassimGiannini Locatelli è un pagliaccio. Succube dei pllitici anch'essi dei burattini! Astrazenega era… - laura_ceruti : Caro @pdnetwork e sinistra tutta, il vostro idolo Conte era assolutamente concorde con Salvini, non un succube di S… - Margher58959797 : @La7tv @OmnibusLa7 @FredianoFinucci @SommellaRoberto @MilanoFinanza La bigottina Quartapelle messa nell'angolo da T… -