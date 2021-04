Su 'L'Isola dei Famosi' Brando fa guerra al gruppo: 'Non mi fido, sto bene da solo' (Di lunedì 12 aprile 2021) Brando Giorgi ha deciso di viversi la sua 'Isola dei Famosi' in solitaria. Deluso dalle dinamiche del gruppo, l'attore ha infatti annunciato a tutti di volersi staccare da tutti per continuare la sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021)Giorgi ha deciso di viversi la sua 'dei' in solitaria. Deluso dalle dinamiche del, l'attore ha infatti annunciato a tutti di volersi staccare da tutti per continuare la sua ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - clalala26 : RT @IsolaDeiFamosi: Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola htt… - nicolewerlai : RT @repubblica: Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' - simone_dela : @Laura6976 già è raro prenderlo due volte, se arrivi a tre secondo me diventi una VIP. Poi ti tocca andare all'isol… -