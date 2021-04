STUDIO ISRAELIANO RIVELA | VARIANTE SUD AFRICANA HA INCIDENZA 8 VOLTE SUPERIORE NEI VACCINATI CON PFIZER RISPETTO AI NON VACCINATI

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ladel coronavirus scoperta per la prima volta in Sud Africa è in grado di eludere parte della protezione del vaccino– BioNTech , secondo un nuovo, che non è stato ancora sottoposto a peer review. I ricercatori dell’Università di Tel Aviv e Clalit, la più grande organizzazione sanitaria in Israele, hanno esaminato quasi 400 persone che proviene da Database Italia.

