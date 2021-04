Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Francesco Totti: “Spero che Spalletti non si sia arrabbiato”. Poi la battuta su Ilary Blasi (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella puntata che andrà in onda stasera 12 aprile, Striscia la Notizia consegnerà il Tapiro d’Oro a Francesco Totti. Il motivo? Le dure critiche dell’amico Antonio Cassano alla serie tv Sky “Speravo de morì prima”, dedicata appunto alla vita dell’ex capitano della Roma. Quest’ultimo ha così replicato: “Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene”. Stando a quanto riportato dallo stesso sito di Striscia la Notizia, l’ex capitano della Roma ha negato inoltre che, come dichiarato da Antonio Cassano, spesso andassero direttamente a Trigoria dopo le notti brave. “Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma mai fino a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella puntata che andrà in onda stasera 12 aprile,laconsegnerà il. Il motivo? Le dure critiche dell’amico Antonio Cassano alla serie tv Sky “Speravo de morì prima”, dedicata appunto alla vita dell’ex capitano della Roma. Quest’ultimo ha così replicato: “Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è, ma per me ne è uscito bene”. Stando a quanto riportato dallo stesso sito dila, l’ex capitano della Roma ha negato inoltre che, come dichiarato da Antonio Cassano, spesso andassero direttamente a Trigoria dopo le notti brave. “Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma mai fino a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi ...

Advertising

puremadnss : Stanotte ho sognato di leggere su internet che gli ascolti di Striscia la Notizia stavano calando, ora sono incazzata perché non è vero - simonabastiani : @Striscia all'attacco di @Totti per le critiche espresse da Antonio Cassano su #speravodemorìprima Questa sera in… - romanewseu : ‘Speravo de morì prima’ vale a #Totti il 7° tapiro da ‘Striscia la notizia’: ecco perchè #ASRoma #RomanewsEU… - SMSNEWSOFFICIAL : STRISCIA LA NOTIZIA: TAPIRO D’ORO A FRANCESCO TOTTI PER LE CRITICHE DI CASSANO ALLA SERIE “SPERAVO DE MORÌ PRIMA” - infoitsport : Striscia la Notizia, Tapiro a Totti: “Cassano ne è uscito bene. Spero Spalletti non si sia arrabbiato” -