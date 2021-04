Strage di Bologna, il presidente della Corte d’Assise Leoni: mai minacciato dal cronista del Secolo (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della Corte d’Assise di Bologna Michele Leoni (al centro, nella foto) “ha precisato di non essersi sentito molestato, e di conseguenza neanche minacciato, dalla telefonata fattagli” il 18 ottobre 2019 dal cronista del Secolo d’Italia Silvio Leoni. È lo stesso pubblico ministero di Ancona, Irene Bilotta, che a novembre 2019 aveva aperto l’indagine contro il giornalista del Secolo, difeso dagli avvocati Paolo Palleschi e Valerio Cutonilli, a scriverlo nella richiesta di archiviazione, poi accolta dal gip Carlo Masini, per il cronista finito inizialmente indagato per minacce aggravate e accesso abusivo ad un sistema informatico – con tanto di perquisizione e sequestro del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) IldiMichele(al centro, nella foto) “ha precisato di non essersi sentito molestato, e di conseguenza neanche, dalla telefonata fattagli” il 18 ottobre 2019 daldeld’Italia Silvio. È lo stesso pubblico ministero di Ancona, Irene Bilotta, che a novembre 2019 aveva aperto l’indagine contro il giornalista del, difeso dagli avvocati Paolo Palleschi e Valerio Cutonilli, a scriverlo nella richiesta di archiviazione, poi accolta dal gip Carlo Masini, per ilfinito inizialmente indagato per minacce aggravate e accesso abusivo ad un sistema informatico – con tanto di perquisizione e sequestro del ...

