Stili di vita sostenibili | italiani più soddisfatti

(Di lunedì 12 aprile 2021) Gliche praticano latà quotidiana vanno incontro a sensazioni positive e il 56% prova soddisfazione. E’ quanto emerge da una ricerca realizzata da Swg per Bluenergy Group, azienda nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, che in vista della Giornata della Terra del prossimo 22 aprile, ha voluto indagare come e quanto glivivano la propria quotidianità in modo sostenibile. L’indagine condotta nel mese di marzo di quest’anno rileva una crescente consapevolezza e impegno sul tema della tutela ambientale, ma coinvolge solo una parte minoritaria di cittadini: il 20% degli intervistati pensa che le persone si impegnino veramente per tutelare ambiente e natura (il 14% nel 2020), mentre è interessante notare che il dato sale al 33% nel cluster dei 35-44enni. La percezione dei rispondenti ...