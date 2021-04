Stefano De Martino | assente alla festa di Santiago | il post su Instagram

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nelle ultime settimaneDeè tornato nuovamente ad Amici, questa volta nel ruolo di giudice. Insieme a Stash dei The Kolors e il principe Emanuele Filiberto di Savoia, fa parte della giuria che è chiamata a votare le esibizioni dei concorrenti del talent. Seguitissimo sui social, ai suoi tanti follower non è sfuggito L'articolo

lehnstarxgod : RT @gioremo98: Sangiovanni, dal canto suo, se ne esce con una furbata che il buon Stefano De Martino ha parafrasato su canale 5 al posto mi… - Marica98_ : Il sorrisetto di stefano de martino mentre ballava Martina ?????? #Amici20 - mc17501670 : Chi ha votato per l’eliminazione di ENULA? E perché proprio quelle due teste di cazzo di Stefano de Martino e Stash… - Aladino_Rm : Prossime persone che attaccheranno Barbara D'Urso: - Lorella Cuccarini; - Stash; - Stefano De Martino; - Sabrina F… - Annarit45551625 : @_hellotetectif chissà.. forse centra Stefano De Martino? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Alessia Marcuzzi, messaggio in codice perDe?/ Post su La La Land... Per quanto concerne invece la salute di Alessia Marcuzzi, al momento la situazione è sotto controllo: 'Io sono ...Il giudice di Amici parla di Tommaso Stanzani e del suo addio alla danza. Dopo aver fatto l'inviato a L'Isola dei FamosiDeha intrapreso la carriera di conduttore. Sembra infatti che l'ex di Belen abbia detto addio al ballo e a Verissimo ha rivelato di non essersi pentito. Stefanone ha anche parlato del ...Nelle ultime settimane Stefano De Martino è tornato nuovamente ad Amici, questa volta nel ruolo di giudice. Insieme a Stash dei The Kolors e il principe Emanuele Filiberto di Savoia, fa parte della ...Stefano De Martino è tornato ad Amici, edizione dagli ascolti record, e la sua presenza ha scatenato polemiche e curiosità. I suoi follower lo hanno ammirato in un balletto prima di entrare in ...