Stasera in TV 12 aprile, cosa vedere: La fuggitiva o L'Isola dei Famosi

Stasera in TV lunedì 12 aprile: La fuggitiva su Rai 1, Fast and Furios 5 su Italia 1. Canale 5, appuntamento con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi

Scopriamo cosa verrà trasmesso Stasera lunedì 12 aprile sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda la miniserie "La fuggitiva" con protagonista Vittoria Puccini. Su Rai 2, alle 21.20, in onda il film comico "Troppo napoletano" con: Serena Rossi, Luigi Esposito, Rosario Morra, Gennaro Guazzo, Salvatore Misticone e Giovanni Esposito. In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma di approfondimento "Report – Lo sterco del diavolo".

