**Stadio Roma: Berdini, 'dopo parole Totti mia posizione non più sostenibile per Campidoglio'** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – "Dopo le parole di Francesco Totti sullo stadio ('famo sto' stadio, vogliamo il nostro Colosseo moderno' ndr) ho ricevuto una telefonata del vicesindaco Luca Bergamo che mi diceva che la mia posizione contraria non era piu' sostenibile dal punto di vista politico. Mi trovo cosi' fuori linea". A dirlo Paolo Berdini, ex assessore capitolino con delega all'urbanistica e lavori pubblici dal luglio 2016 a febbraio 2017, sentito come testimone nel processo sugli illeciti legati al progetto dell'impianto a Tor di Valle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

