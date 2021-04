Sport italiano in lutto | addio alla leggenda azzurra del rugby Prima giocatore poi allenatore della Nazionale

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SARDEGNA, LORENZO SONEGO TRIONFA IN FINALE BATTUTO IL SERBO DJERE 2-6, 7-6, 6-4 PER SONEGO… - fanpage : Ultim'ora Il mondo del rugby italiano dice addio a Massimo Cuttitta. - Coninews : Campione del Mondo e d'Europa con l'Italvolley negli anni Novanta. Lo sport italiano piange la prematura scomparsa… - Frances19817591 : RT @GiorgiaMeloni: Ci ha lasciati a 54 anni Massimo Cuttitta, simbolo del rugby italiano e tra i protagonisti della storica vittoria della… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Ciao Marco ??#magun Addio a Marco Bollesan, simbolo del rugby italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Sport italiano

La finale di Cagliari è stata anche la 169esima finale del circuito maggiore dell'Atp con almeno un giocatorein finale. Alcuni l'hanno celebrata come la numero 170, ma la finale persa a ...... per un lancio importante di uno spettacolareolimpico. Sabato 24 si terrà un clinic di alta ...dello stabilimento "Amorino" dalle ore 9 ospiteranno le gare della tappa del campionatodi ...In Franciacorta, Eros Ramazzotti lavora spesso alle sue nuove canzoni ma si dedica anche alle arti marziali: è molto legato a una palestra specializzata in Karate Kyokushinkai e la frequenta da mesi.Mancano poco più di tre mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e l'Italia si sta preparando per essere grande protagonista nel ciclismo su pista, disciplina in cui la nostra Nazionale ha tutte le carte in ...