Sponsor, milioni e benefici fiscali: ecco perché a CR7 non conviene lasciare la Juve (Di lunedì 12 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

MarcoIaria1 : Sponsor, milioni e benefici fiscali: perché a #Ronaldo non conviene lasciare la #Juventus. Con il parere dell'avvoc… - drsmoda : @PatriotSilvia Gli sponsor ecc ... 80/90 milioni di euro all'anno non l'ha messo via un milioncino? - MatthiasCeschin : @andrea_mazzero A breve conferenza stampa per la sfida ufficiale voglio sponsor e milioni di dollari in palio - IlGiannon : @vin_manu90 E chi li ha portati i giocatori? E Marotta? E Conte? Chi ha permesso questi acquisti raddoppiando il fa… - IlGiannon : @Gli_INTERnati Magari era in Cina per trovare Sponsor, finanziamenti e soluzioni per risolvere i problemi societari… -