Speranza nei guai: la chat tra Brusaferro e Ranieri Guerra che incastra il ministro (Di lunedì 12 aprile 2021) E adesso il ministro Speranza finisce davvero nei guai per il caso del documento fatto sparire dall’Oms in 24 ore e che si intreccia con la gestione italiana della pandemia. I pm di Bergamo stanno (ri)costruendo tutta la vicenda grazie a carte, documenti e testimonianze. E chat, soprattutto, che Massimo Giletti a “Non è l’arena” su La7 ha mandato in onda nella puntata dell’11 aprile. Il contenuto dei messaggi è bollente, e ora la procura punta sul ministro. Risulta, infatti, che gli uomini del ministero fecero pressioni per ritirare il documento e concordarne uno ad hoc per salvare il governo, il ministro e la reputazione dei diretti interessati. I messaggi scambiati tra Ranieri Guerra, vicedirettore vicario dell’Oms, e Silvio ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 aprile 2021) E adesso ilfinisce davvero neiper il caso del documento fatto sparire dall’Oms in 24 ore e che si intreccia con la gestione italiana della pandemia. I pm di Bergamo stanno (ri)costruendo tutta la vicenda grazie a carte, documenti e testimonianze. E, soprattutto, che Massimo Giletti a “Non è l’arena” su La7 ha mandato in onda nella puntata dell’11 aprile. Il contenuto dei messaggi è bollente, e ora la procura punta sul. Risulta, infatti, che gli uomini del ministero fecero pressioni per ritirare il documento e concordarne uno ad hoc per salvare il governo, ile la reputazione dei diretti interessati. I messaggi scambiati tra, vicedirettore vicario dell’Oms, e Silvio ...

