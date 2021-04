“Speranza deve dimettersi, subito!”. Paragone affonda il ministro per il caso Oms (Di lunedì 12 aprile 2021) “Il ministro Speranza se è in buona fede si prenda come consulente Zambon. Altrimenti si dimetta e si faccia una commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid. Continuiamo a parlare dei morti, dei vaccini, delle terapie intensive, di tutto, ma la verità viene negata continuamente, perché c’è segretezza su tutto. E a Draghi dico: nomini lui Zambon come sottosegretario alla salute. Vediamo se almeno stavolta rispondono”. Questa è la sfida lanciata dal leader di ItalExit, Gianluigi Paragone, durante la puntata bomba di “Non è l’arena” su La7, in cui Massimo Giletti ha mostrato in anteprima le chat tra Ranieri Guerra e Brusaferro, in cui emerge un coinvolgimento del ministero nell’occultare l’ormai noto report stilato da Zambon.



E adesso il ministro Speranza è davvero nei guai. I pm di Bergamo stanno ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 aprile 2021) “Ilse è in buona fede si prenda come consulente Zambon. Altrimenti si dimetta e si faccia una commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid. Continuiamo a parlare dei morti, dei vaccini, delle terapie intensive, di tutto, ma la verità viene negata continuamente, perché c’è segretezza su tutto. E a Draghi dico: nomini lui Zambon come sottosegretario alla salute. Vediamo se almeno stavolta rispondono”. Questa è la sfida lanciata dal leader di ItalExit, Gianluigi, durante la puntata bomba di “Non è l’arena” su La7, in cui Massimo Giletti ha mostrato in anteprima le chat tra Ranieri Guerra e Brusaferro, in cui emerge un coinvolgimento del ministero nell’occultare l’ormai noto report stilato da Zambon.E adesso ilè davvero nei guai. I pm di Bergamo stanno ...

Advertising

galeazzobignami : Ringrazio Giletti e gli dico che può contarci. Perché non sono abituato a mollare. Chi ha sbagliato deve risponder… - AnnalisaChirico : Il min. Speranza ha sempre campato di politica, non ha mai gestito un’attività, anche piccola, non ha mai svolto un… - sabrina__sf : RT @trinacria_10: Non è l'Arena, Massimo Giletti incastra Speranza: 'Ecco i messaggi tra Ranieri Guerra e Brusaferro'.Il ministro si deve d… - boettoisabella1 : RT @galeazzobignami: Ringrazio Giletti e gli dico che può contarci. Perché non sono abituato a mollare. Chi ha sbagliato deve rispondere d… - Teoone1000 : RT @galeazzobignami: Ringrazio Giletti e gli dico che può contarci. Perché non sono abituato a mollare. Chi ha sbagliato deve rispondere d… -