Spallanzani | 211 pazienti ricoverati | 41 in terapia intensiva

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Ipositivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 211 (+6 rispetto a ieri). Di questi, 41(+1 rispetto a ieri) necessitano di”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro’ di Roma. “Idimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 2.378”.

Ultime Notizie dalla rete : Spallanzani 211

RomaDailyNews

