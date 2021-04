SPAL-Ascoli: probabili formazioni e tv (Di lunedì 12 aprile 2021) Venerdì 16 aprile 2021 alle 21.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà SPAL-Ascoli, gara valida per la 34° giornata di campionato di Serie B. Ecco le probabili formazioni e dove seguire il match in tv. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata i biancazzurri hanno battuto per 2 a 1 il Lecce al Via del Mare, grazie alle reti di Valoti e di Okoli. La squadra di Rastelli al momento occupa dunque la sesta posizione in classifica a quota 50 punti, a -2 dal Monza, -3 dal Venezia e a +2 sul Chievo e +3 sul Cittadella. Vittoria anche per l’Ascoli, che in casa ha superato 1 a 0 il Monza, grazie al gol di Saric. La squadra di Sottil si trova al 16° posto in classifica con 34 punti, a -3 dal Pordenone e a -6 da Pisa e Frosinone. I precedenti L’ultima sfida tra le due squadre a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Venerdì 16 aprile 2021 alle 21.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà, gara valida per la 34° giornata di campionato di Serie B. Ecco lee dove seguire il match in tv. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata i biancazzurri hanno battuto per 2 a 1 il Lecce al Via del Mare, grazie alle reti di Valoti e di Okoli. La squadra di Rastelli al momento occupa dunque la sesta posizione in classifica a quota 50 punti, a -2 dal Monza, -3 dal Venezia e a +2 sul Chievo e +3 sul Cittadella. Vittoria anche per l’, che in casa ha superato 1 a 0 il Monza, grazie al gol di Saric. La squadra di Sottil si trova al 16° posto in classifica con 34 punti, a -3 dal Pordenone e a -6 da Pisa e Frosinone. I precedenti L’ultima sfida tra le due squadre a ...

PicenoTime : Ascoli Calcio, capitan Brosco entra in diffida. Spal senza l'ex Sernicola e Mora - picenooggi : Ascoli, i bianconeri si preparano per la gara con la Spal. Il programma della 34esima giornata di B - PicenoTime : Precedenti Spal-Ascoli, bianconeri mai vincenti a Ferrara. Nel 2017 a segno Favilli e Antenucci… - tabellamercatob : Tornei giovanili 3^ ritorno #Primavera1TIM con 3 squadre #SerieB: #Ascoli #Spal ed #Empoli Ieri vittoria in trasfer… - PicenoTime : Ascoli Calcio, fari puntati sulla Spal. Con l'arrivo di Rastelli 8 punti in quattro match -