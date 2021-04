Sostenibilità | “rinnovata sensibilità ambientale dei consumatori post-Covid”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Oltre la metà dei nostri connazionali (64% contro il 48% degli europei) considera oggi estremamente importante ridurre l’impatto dei propri consumi sull’ambiente rispetto all’inizio della pandemia. Secondo quanto emerge da una nuova ricerca di Mastercard, a seguito della pandemia da-19 è cresciuto in modo significativo il desiderio da parte di italiani ed europei di salvaguardare l’ambiente. Il 56% degli italiani (vs il 52% degli europei) afferma di aver acquisito maggiore consapevolezza sull’impattodelle proprie azioni-pandemia. In questo contesto si distingue la Generazione Z, i nati tra la metà degli anni 90 e il 2010, in prima fila per promuovere il cambiamento, con 7 giovani su 10 che dichiarano di essere sempre più coscienti dell’importanza di intraprendere scelte sostenibili (73% vs 58% degli europei). ...