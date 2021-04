Sostegni bis: nuovi aiuti per le imprese, in arrivo il decreto entro fine aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Mario Draghi, durante una conferenza stampa ieri, 11 aprile 2021, ha parlato dei temi caldi che il Governo italiano sta affrontando. Primi fra tutti vaccini e riaperture, ma il premier si è anche pronunciato riguardo agli aiuti finanziari per le imprese. Il presidente del Consiglio ha annunciato l’arrivo di un decreto Sostegni bis. Grazie al nuovo decreto molte attività riceveranno gli aiuti necessari per ripartire dopo un lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia. decreto Sostegni bis a chi spetta Il decreto Sostegni Bis dovrebbe ricevere l’approvazione entro fine aprile, o al massimo all’inizio del prossimo mese. Conterrà ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Mario Draghi, durante una conferenza stampa ieri, 112021, ha parlato dei temi caldi che il Governo italiano sta affrontando. Primi fra tutti vaccini e riaperture, ma il premier si è anche pronunciato riguardo aglifinanziari per le. Il presidente del Consiglio ha annunciato l’di unbis. Grazie al nuovomolte attività riceveranno glinecessari per ripartire dopo un lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia.bis a chi spetta IlBis dovrebbe ricevere l’approvazione, o al massimo all’inizio del prossimo mese. Conterrà ...

