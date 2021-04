Sossio Aruta scartato da L’Isola dei Famosi 15, l’annuncio: “Ci riproverò, è il mio sogno” (Di lunedì 12 aprile 2021) Sossio Aruta e il sogno di partecipare a L’Isola dei Famosi Qualche giorno fa, attraverso una lunga intervista, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno fatto sapere di essere entrambi in pausa con il loro lavoro a causa della pandemia. L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne è in cassa integrazione, mentre la compagna al momento ha dovuto chiudere il suo salone. Intervistato dal magazine Mio i due hanno comunicato che ad oggi si stanno occupando entrambi della loro figlioletta Bianca. Anche se si sono allontanati dal piccolo schermo il loro grane sogno è di ritornarci molto presto. Ad esempio, lo sportivo campano ha rivelato di aver fatto il provino della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, ma purtroppo è ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 aprile 2021)e ildi partecipare adeiQualche giorno fa, attraverso una lunga intervista,e Ursula Bennardo hanno fatto sapere di essere entrambi in pausa con il loro lavoro a causa della pandemia. L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne è in cassa integrazione, mentre la compagna al momento ha dovuto chiudere il suo salone. Intervistato dal magazine Mio i due hanno comunicato che ad oggi si stanno occupando entrambi della loro figlioletta Bianca. Anche se si sono allontanati dal piccolo schermo il loro graneè di ritornarci molto presto. Ad esempio, lo sportivo campano ha rivelato di aver fatto il provino della 15esima edizione dedei, ma purtroppo è ...

