Sono 500 mila i maturandi alle prese con il nuovo Curriculum dello studente (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – Non solo quella di quest'anno sarà una prova di maturità vera, come ha ricordato in più di una occasione il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ma chi supererà l'esame si troverà in tasca sia il Diploma che il nuovo Curriculum dello studente. Il Curriculum dello Studente, introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017, è una sorta di fotografia del percorso formativo degli studenti con le esperienze in ambito scolastico ed extrascolastico. Si tratta di uno strumento dal valore formativo ed educativo rilevante ed è importante sia per la presentazione del candidato alla Commissione d'esame che per lo svolgimento del colloquio. Il documento in formato digitale consente l'integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed extrascolastico e può costituire un valido supporto per l'orientamento degli studenti all'Università e al mondo del lavoro.

Ultime Notizie dalla rete : Sono 500 Future USA negativi. Investitori cauti in vista delle trimestrali Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,14% a 33.635 punti, mentre quello sull' S&P 500 lascia sul ... Tra i titoli in maggiore rialzo negli scambi pre - apertura ci sono Nuance Communications (+22%) , ...

Wall Street: future in lieve calo (Dj - 0,16%) dopo i record, Powell rassicura sui tassi Future in lieve calo nel premercato, dopo i record di Dow Jones e S&P 500 che hanno chiuso la scorsa settimana a Wall Street. I tre maggiori indici hanno terminato in ... Sono nella posizione di ...

LinkedIn: sono stati HACKERATI 500 milioni di utenti Telefonino.net Patrimoniale sui conti correnti: le novità del mese La patrimoniale sui conti correnti è una particolare imposta che, ciclicamente, torna a far parte dell'attualità politica italiana. In molti, infatti, ritengono che una patrimoniale possa rappresentar ...

Esplosione di contagi in Provincia di Cosenza. Acri e Crosia finiranno in zona rossa COSENZA – I comuni di Crosia e Acri finiranno in zona rossa a causa dell’aumento esponenziale del contagi che stanno colpendo diversi comuni della provincia di Cosenza che rimane osservata speciale. M ...

