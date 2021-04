Sondaggi politici elettorali oggi 12 aprile 2021: Pd in crescita (Di lunedì 12 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi (11 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi – Secondo la ultima supermedia realizzata da YouTrend per Agi, nelle ultime settimane il Partito Democratico è cresciuto di 6 decimi di punto portandosi al 18,6 per cento. A crescere anche Fratelli d’Italia, che con 3 decimi in più si porta al 17,2%. Le variazioni delle altre forze politiche, invece, secondo la media di Youtrend sarebbero trascurabili. Eccole di seguito: In lieve calo la Lega, che scende di poco sotto il 23 per cento confermandosi però il primo partito. Al secondo posto il Pd con il 18,6 per cento, che si può dire continui a beneficiare del cosiddetto “effetto Letta”, ma non abbastanza da tornare ai livelli di ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021)(11– Secondo la ultima supermedia realizzata da YouTrend per Agi, nelle ultime settimane il Partito Democratico è cresciuto di 6 decimi di punto portandosi al 18,6 per cento. A crescere anche Fratelli d’Italia, che con 3 decimi in più si porta al 17,2%. Le variazioni delle altre forze politiche, invece, secondo la media di Youtrend sarebbero trascurabili. Eccole di seguito: In lieve calo la Lega, che scende di poco sotto il 23 per cento confermandosi però il primo partito. Al secondo posto il Pd con il 18,6 per cento, che si può dire continui a beneficiare del cosiddetto “effetto Letta”, ma non abbastanza da tornare ai livelli di ...

