Sondaggi elettorali Bidimedia | forte crescita per M5S e FDI

(Di lunedì 12 aprile 2021) Gli ultimihanno registrato unaper Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. I primi hanno guadagnato quasi un punto attestandosi al 14,5% mentre i secondi sono saliti di sei decimi al 16,7%. In alto perdono consensi sia Lega che Partito Democratico. Il Carroccio cala di mezzo punto al 22,5% mentre il Partito Democratico torna sotto quota 20% al 19,8% (-0,3%). Male anche Forza Italia che lascia sul campo sei decimi e scivola al 7,8%. In leggera flessione Azione (3%) e Italia viva (2,7%) mentre Sinistra Italiana cresce al 2,2%. Poco più sotto troviamo Articolo 1- Mdp (2%), Europa Verde (1,8%), +Europa (1,4%) Cambiamo (0,9%) e Partito Comunista. (0,7%). La quota di indecisi è stabile al 28%. Commenta: “Per via del calo ...

Komzentao_art : @LinoMilita @vitalbaa @robersperanza Le ordinanze regionali sono di competenza regionale, non trovo motivo di incol… - SignorVVolf : @MadameA02 Sono sondaggi non risultati elettorali.. purtroppo.. ? - TrendOnline : Sondaggi politici e elettorali all'11 aprile: scopri tutti i dati elaborati da 4 diversi istituti di ricerca su par… - ANNAQuercia : Sondaggi politici elettorali oggi 11 aprile 2021: il Movimento 5 Stelle recupera due punti dall'insediamento del Go…

Come si fanno i? Ie politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un ...politici: Lega in flessione di quasi un punto percentuale, bene il Pd I nuovipoliticidi Euromedia Research di inizio aprile certificano la flessione della Lega di ...Il Pd che sulla base dei sondaggi (per ora) è il maggior schieramento della ... un progetto di rilancio e di rivincita dopo una serie ininterrotta di sconfitte elettorali in una regione che era ...Secondo sondaggi riservati, Zingaretti sarebbe il favorito come sindaco di Roma alle elezioni di ottobre contro Raggi, Calenda e Bertolaso. Il PD pronto al pressing sull'ex segretario?