"Solo per te". Dopo Belen, al piccolo Santiago ci pensa Stefano De Martino. La sorpresa per lui (Di lunedì 12 aprile 2021) Stefano De Martino, un papà al settimo cielo. Palloncini colorati e tanta magia, seppur attraverso uno schermo: Santiago festeggia i suoi 8 anni in maniera indimenticabile. Seppur l'emergenza sanitaria non permetta di organizzare una vera e propria festa in compagnia di tante persone, papà Stefano trova comunque il modo di rendere speciale il compleanno del figlio. Tanta cura e amore per festeggiare 8 splendidi anni del piccolo Santiago. Non poteva mancare il suo videogioco preferito e tanti coloratissimi palloncini per riempire la stanza di felicità. Un giorno di festa e una giornata indimenticabile: Stefano De Martino, papà premuroso, pensa davvero a tutto. E il sorriso di Santiago è la prova di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Solo per Microsoft vicina all'acquisizione di Nuance per 16 miliardi Si tratterebbe della seconda più ricca operazione di sempre per Microsoft, dietro solo al takeover da oltre 26 miliardi di dollari di LinkedIn nel 2016.

Castelnuovo Berardenga, una perla del Chianti Ecco la proposta di un itinerario in dieci tappe , per conoscere da vicino un territorio che ...città di Siena ed è reso ancora più affascinante da un paesaggio collinare e rurale costellato non solo ...

Giro d'Italia 2021: solo per una notte, la Tomba di Dante si tinge di rosa Ravennawebtv.it È corsa a due per raccogliere l'eredità di Angela Merkel AGI - Il duello è ora ufficiale: in corsa per succedere ad Angela Merkel ci sono il socialista bavarese Markus Soeder e il leader della Cdu Armin Laschet, entrambi in corsa per prendere la guida dei c ...

Piccolo è bello: contro il monopolio di Amazon parte dagli Usa la rete delle imprese indipendenti Oltre sessantamila imprese indipendenti, rappresentate da venti associazioni di categoria, hanno dato vita negli Usa a una rete che punta a contrastare lo strapotere della piattaforma di e-commerce. S ...

