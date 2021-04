Soldatesse chic a rapporto | con i pantaloni cargo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 aprile 2021) Militareschi, sì. Ma anche tanto comodi, grazie al volume rilassato e ai tasconi. I, sempre in cinta verde militare, sono ormai un capo essenziale del guardaroba delle donne, sdoganati anche in passerella. Come abbinarli per non sembrare appena uscite da un campo di battaglia? Il richiamo all’ordine – e a una certa eleganza – arriva proprio dalle sfilate primavera estate 2021. Il look con ialla sfilata Chloé PE21. Leggi anche › Il look del giorno, con iin pelle Dove li abbiamo visti Iverde militare marciano sui catwalk da diverse stagioni e tornano in prima linea nelle collezioni degli stilisti per la ...