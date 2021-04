Sofagate, crisi diplomatica tra Italia e Turchia. La Francia denuncia: “Da Erdogan deriva autoritaria” (Di lunedì 12 aprile 2021) La Turchia ha ideato “una trappola” nei confronti di Ursula von der Leyen in occasione dell’ormai noto Sofagate: a dirlo è il ministro francese per l’Europa, Clement Beaune, che ha definito l’episodio un “atto deliberato contro di noi, un insulto“, per poi aggiungere che “c’è una deriva autoritaria, la quale deve spingere gli europei a essere molto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Laha ideato “una trappola” nei confronti di Ursula von der Leyen in occasione dell’ormai noto: a dirlo è il ministro francese per l’Europa, Clement Beaune, che ha definito l’episodio un “atto deliberato contro di noi, un insulto“, per poi aggiungere che “c’è una, la quale deve spingere gli europei a essere molto L'articolo

Advertising

adrianobusolin : RT @adrianobusolin: A NOI NU CE FREGA NU CAZZO - 50_Cagliostro : RT @adrianobusolin: A NOI NU CE FREGA NU CAZZO - adrianobusolin : A NOI NU CE FREGA NU CAZZO - Euro_comunica : Oltre il “sofa-gate”: una comunità internazionale in crisi di nervi - AlienoGrigio17 : Il sofagate mi toglie il sonno. #Michel in crisi per il caso Von der #Layen. L'errore più grave l'ha fatto lui, si… -