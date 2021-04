Società ed economia. Il futuro è donna? (Di lunedì 12 aprile 2021) Donne che sanno accogliere, custodire, immaginare. Sono le donne che, nel periodo in cui il mondo vive ancora nella paura e nel disperato bisogno di guardare con speranza al domani, affrontano la sfida della rinascita. Con la dolcezza e la potenza del sentire del cuore. In piena crisi economica, nella minaccia globale, la pandemia ha colpito soprattutto loro. Spesso impiegate nei servizi, in modo irregolare o precario. Eppure gli economisti concordano con piena consapevolezza che non potrà esserci vero sviluppo senza il contributo delle donne nel mondo del lavoro e in ruoli di responsabilità. Ma la strada è ancora lunga. Lo dicono i dati. Italia penultima in Europa per occupazione femminile, ultima se consideriamo la fascia d’età tra i 25 e 34 anni. Una donna su cinque smette di lavorare dopo aver avuto un figlio. Nel mese di dicembre 2020, l’Istat ha certificato ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 aprile 2021) Donne che sanno accogliere, custodire, immaginare. Sono le donne che, nel periodo in cui il mondo vive ancora nella paura e nel disperato bisogno di guardare con speranza al domani, affrontano la sfida della rinascita. Con la dolcezza e la potenza del sentire del cuore. In piena crisi economica, nella minaccia globale, la pandemia ha colpito soprattutto loro. Spesso impiegate nei servizi, in modo irregolare o precario. Eppure gli economisti concordano con piena consapevolezza che non potrà esserci vero sviluppo senza il contributo delle donne nel mondo del lavoro e in ruoli di responsabilità. Ma la strada è ancora lunga. Lo dicono i dati. Italia penultima in Europa per occupazione femminile, ultima se consideriamo la fascia d’età tra i 25 e 34 anni. Unasu cinque smette di lavorare dopo aver avuto un figlio. Nel mese di dicembre 2020, l’Istat ha certificato ...

Advertising

itinagli : Le parole di Janet Yellen rappresentano una svolta importante nel dibattito internazionale su una tassazione più gi… - SymbolaFondazio : RT @erealacci: Con i #10selfie partiamo dall’Italia che c'è per costruire un'economia e una società più a misura d'uomo. Prepararsi al doma… - MedicalScitech : «Aiutare le piccole e medie imprese vuol dire aiutare tutti noi, perché sono l'ossatura non solo della nostra econo… - VodafoneMediaIT : #Tecnologia e #persone per il progresso della società. “Together we can”: questo il claim e il centro del nostro nu… - CodiceRossoNet : Economia e Società, di Maria Turchetto. Lezione 9 -

Ultime Notizie dalla rete : Società economia Londra: peggiora Carnival In forte ribasso la società con sede a Miami proprietaria di Costa Crociere , che mostra un - 2,63%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carnival evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Nuance brilla a Wall Street dopo mossa Microsoft L'accordo prevede un esborso di 56 dollari per azione (un premio del 23% sulla chiusura di venerdì), per un ammontare complessivo di 19,7 miliardi di dollari, compreso il debito della società. Il ...

Torna l’ora legale (forse l’ultima) in Italia. Ma perché l’Europa è divisa sull’abolizione? Corriere della Sera In forte ribasso lacon sede a Miami proprietaria di Costa Crociere , che mostra un - 2,63%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carnival evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...L'accordo prevede un esborso di 56 dollari per azione (un premio del 23% sulla chiusura di venerdì), per un ammontare complessivo di 19,7 miliardi di dollari, compreso il debito della. Il ...