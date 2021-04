Skylight nuove luci su Paris | la nuova creazione di Alessandro Giust

(Di lunedì 12 aprile 2021)su: da unadi, Terenzi Srl realizzache, partendo da una lastra in acciaio Calamina, ricava la sagoma di Parigi, rendendo estremamente riconoscibile la vista cittadina. Ma scopriamola insieme.su Parigi? Scuri come la notte ma carichi di emozione: sotto la luce dei lampioni gli Skyline della città si stagliano

Nuove luci su Paris: da una creazione di Alessandro Giust, Terenzi Srl realizza Skylight che, partendo da una lastra in acciaio Calamina, ricava la sagoma di Parigi, rendendo estremamente ...E' quello che ci suggerisce l'ultima creazione di Alessandro Giust per Caoscreo: Skylight Nuove luci su Parigi. Una semplice lastra in acciaio calamina, il taglio laser e la piega, e il gioco è fatto!