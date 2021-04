Sicilia: Salina, aggiudicati lavori per porto di Malfa (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - aggiudicati i lavori di riqualificazione del porto di Malfa, nell'isola di Salina. "Manteniamo l'impegno assunto nei confronti dei cittadini delle Eolie e poniamo le basi per rendere ancora più competitivi collegamenti, attività produttive e turismo su tutto l'arcipelago" afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, rendendo nota l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera. Con un ribasso del 24%, l'Urega di Messina ha individuato per l'assegnazione la Rete temporanea d'imprese Consorzio stabile Infra.Tech.Carl. scarl (mandataria) - Stone scrl, Franco Giuseppe srl (mandanti). "Sarà un'infrastruttura – ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) -di riqualificazione deldi, nell'isola di. "Manteniamo l'impegno assunto nei confronti dei cittadini delle Eolie e poniamo le basi per rendere ancora più competitivi collegamenti, attività produttive e turismo su tutto l'arcipelago" afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, rendendo nota l'aggiudicazione provvisoria deidi riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera. Con un ribasso del 24%, l'Urega di Messina ha individuato per l'assegnazione la Rete temporanea d'imprese Consorzio stabile Infra.Tech.Carl. scarl (mandataria) - Stone scrl, Franco Giuseppe srl (mandanti). "Sarà un'infrastruttura – ...

Manterremo costante, come fatto finora, l'attenzione nei confronti di Salina e di tutte le esigenze infrastrutturali delle isole minori di Sicilia".

Isole Eolie, in programma il restyling del porto di Malfa a Salina Manterremo costante, come fatto finora - conclude Falcone - l’attenzione nei confronti di Salina e di tutte le esigenze infrastrutturali delle isole minori di Sicilia».

