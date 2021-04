“Siamo venuti a Roma per manifestare, ma ci stanno bloccando! Aiutateci e condividete” (Di lunedì 12 aprile 2021) “È importante che condividiamo tutti. Per favore Aiutateci a condividere quello che sta succedendo!”, inizia così il video diretta di appello lanciato da un gruppo di persone giunte fino a Roma per prendere parte alla manifestazione di protesta che si terrà oggi pomeriggio in Piazza Montecitorio. “Siamo scesi dal treno e ci troviamo alla stazione di Roma Termini. Al nostro arrivo abbiamo trovato più di 50 poliziotti che ci stanno bloccando il passaggio. Siamo bloccati da mezz’ora. Non vogliono che andiamo in Piazza a manifestare”, spiega l’uomo che sta girando il video in diretta mentre mostra agli utenti la situazione sulla banchina ferroviaria. “Ci stanno chiedendo i documenti, vogliono sapere dove alloggeremo… Perché non ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 aprile 2021) “È importante che condividiamo tutti. Per favorea condividere quello che sta succedendo!”, inizia così il video diretta di appello lanciato da un gruppo di persone giunte fino aper prendere parte alla manifestazione di protesta che si terrà oggi pomeriggio in Piazza Montecitorio. “scesi dal treno e ci troviamo alla stazione diTermini. Al nostro arrivo abbiamo trovato più di 50 poliziotti che cibloccando il passaggio.bloccati da mezz’ora. Non vogliono che andiamo in Piazza a”, spiega l’uomo che sta girando il video in diretta mentre mostra agli utenti la situazione sulla banchina ferroviaria. “Cichiedendo i documenti, vogliono sapere dove alloggeremo… Perché non ...

