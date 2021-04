Servizi Italia continua il piano di buy-back (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 5 al 9 aprile 2021, complessivamente 4.500 azioni ordinarie pari allo 0,014% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2688 euro per un controvalore pari a 10.209,80 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.718.260 azioni proprie pari al 5,40% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese, migliora l’andamento di Servizi Italia, che si attesta a 2,26 euro, con un aumento dello 0,22%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 5 al 9 aprile 2021, complessivamente 4.500 azioni ordinarie pari allo 0,014% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2688 euro per un controvalore pari a 10.209,80 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.718.260 azioni proprie pari al 5,40% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese, migliora l’andamento di, che si attesta a 2,26 euro, con un aumento dello 0,22%.

