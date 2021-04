Serie C | svelati i calendari di playoff e playout 2020-21 | ecco tutte le date

(Di lunedì 12 aprile 2021) Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento, la Lega Pro ha reso note ledi.Per quanto riguarda i, si inizia il 9 maggio con il primo turno della fase girone; la finale è in programma il 13 giugno.O PLAY OFF e PLAY OUTPLAY OFFFASE PLAY OFF DEL GIRONE1° Turno - Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 20212° Turno - Gara unica MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021FASE PLAY OFF NAZIONALE1° Turno - Gara di Andata DOMENICA 16 MAGGIO 20211° Turno - Gara di Ritorno GIOVEDÌ 20 MAGGIO 20212° Turno - Gara di Andata LUNEDÌ 24 MAGGIO 20212° Turno - Gara di Ritorno VENERDÌ 28 MAGGIO 2021FINAL FOURSemifinali - Gara di Andata MARTEDÌ 01 GIUGNO 2021Semifinali - Gara di Ritorno SABATO 05 GIUGNO 2021Finale - Gara di Andata MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 2021Finale - Gara di Ritorno DOMENICA ...

ECCO IL COMUNICATO CALENDARIO PLAY OFF e PLAY OUT Si rende noto il calendario della Fase Finale del CampionatoC per la stagione sportiva 2020 - 2021: PLAY OFF FASE PLAY OFF DEL GIRONE 1° Turno ...